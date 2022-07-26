МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Предложение Еврокомиссии снизить потребление газа на 15% практически неосуществимо, потому что в нем нет конкретики, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Spectator обвинил премьера Венгрии в предательстве ЕС из-за России

Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — снижать потребление принудительно. Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.

"Говорят, что надо снизить потребление газа в Европе на 15%. Хорошо, но что это значит? Что каждой стране надо настолько сократить потребление, хорошо. В случае Венгрии — да в случае любой страны — что это значит? Каждому надо на 15% меньше (потреблять газа)? Промышленным потребителям? Собственникам квартир? Домовладельцам? Или кто-то скажет, что 15% — это означает, что настолько меньше можно жечь света, настолько меньше можно топить и настолько меньше готовить? Или как это вообще будет происходить? То есть мы снова столкнемся с акцией исключительно коммуникативного значения, физическое осуществление которой практически равносильно невозможному", — сказал Сийярто. Видео выступления опубликовано в его аккаунте в соцсетях.

По его словам, европейским руководителям и раньше не следовало "обманывать людей коммуникативными акциями", вместо этого следовало открыто рассказать о реальной ситуации в энергетике.

"Я полагаю, что Еврокомиссии вероятнее надо искать новые источники газа, заключать новые соглашения, и да, тут снова встает вопрос что, конечно, есть санкции, эффективность которых однажды, рано или поздно, придется обсуждать. И я бы сказал, в любом случае заставляет задуматься тот факт, что чрезвычайная ситуация в энергетике не в той стране, против которой мы вводили санкции, а у нас, которые эти санкции и ввели. Так что однажды стоит задуматься, хорошо ли это было", — отметил Сийярто.

Ранее Сийярто уже критиковал предложение Еврокомиссии и заявлял, что оно противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Венгрия, по его словам, все же готова будет рассмотреть инициативу, но только если получит официальное письменное предложение.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.