МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза согласовали план по снижению потребления газа в блоке, чтобы снизить ущерб от якобы возможного прекращения поставок российского газа в будущем, утверждает агентство DPA. Страны Евросоюза захотели сэкономить 45 миллиардов кубометров газа

Ранее Еврокомиссия предложила снизить спрос на природный газ на 15% в течение следующих восьми месяцев, а при необходимости — снижать потребление принудительно. Во вторник, 26 июля, в Брюсселе пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, на котором обсудят вопрос снижения зависимости от газа, нефти и угля из России. В частности, будет рассмотрен вопрос о снижении спроса на 15%. Ряд европейских стран, включая Венгрию, Португалию, Испанию и Грецию, уже выступили против предложения Брюсселя.

"Страны-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа", — говорится в сообщении агентства, опубликованном в Twitter.