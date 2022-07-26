МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Полное отключение Европы от поставок российского газа приведет к катастрофическим последствиям для экономики региона, предупреждает МВФ. В Европе признали, что их санкционные возможности исчерпаны

В частности, двенадцать месяцев без энергоносителя из России могут стоить некоторым странам ЕС нескольких процентных пунктов ВВП.

По оценкам аналитиков, некоторые государства Центральной Европы, например, Венгрия, Чехия, Словакия и Италия, пострадают сильнее всего. При самом плохом раскладе, если у Евросоюза не получится быстро заместить выпавшие поставки российского трубопроводного газа поставками СПГ, а Брюссель решит защитить от нехватки сырья не только промышленность, но и частные домохозяйства, то ВВП стран региона упадет на пять-шесть процентных пунктов. Если все сложится именно так, то Германия и Польша справятся лучше других, потеряв только два или три процентных пункта ВВП.

МВФ отметил, что нарастает напряженность в процессе определения приоритетности использования природного газа в случае его острой нехватки предстоящей зимой: именно он широко используется в Европе для отопления и горячего водоснабжения в частных домах. Поэтому организация подчеркнула важность этой проблемы.

Эксперты предупредили, что даже те европейские страны, которые не используют российский газ, могут потерять до 0,8% ВВП из-за различных побочных эффектов в случае реализации одного из наихудших сценариев. Среди таких стран — Великобритания, Ирландия, Португалия, Бельгия и Хорватия. Так как все больше и больше государств пытаются быстро перейти на СПГ, то проблемы с интеграцией рынка Евросоюза означают экономические потери и для "независимых" стран. По некоторым данным, ВВП Великобритании и Ирландии могут снизиться на те самые 0,8%, в то время как потери Хорватии могут достичь 2,2% ВВП. "Коммерсант": цена нефти Urals может быть выше, чем все ожидали

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа. По ее словам, "Газпром" намеренно "держит" заполняемость своих хранилищ на низком уровне, причем в 12 стран экспорт прекратился полностью. Фон дер Ляйен подчеркнула, что первостепенной целью Евросоюза остается достижение полной независимости от импорта российского газа не позднее 2027 года.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Все это обернулось проблемами для Европы и Америки, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.