МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro с иронией отреагировали на негодование европейских властей по поводу того, что "Газпром" заявил о плане снижения поставок из России в Европу. Раскрыты потери стран Европы в случае полного отказа от российского газа

Многие пользователи считают, что реакция Евросоюза на такое решение российской компании, принятое в связи с задержкой турбины компании Siemens, выглядит, мягко говоря, непонятной.

"А зачем ныть? Западу же больше не нужен российский газ! Почему они не придерживаются своих слов?" — спросил Tartampion56.

"Евросоюз хотел сыграть по-крупному со своими глупыми санкциями. Не удивляйтесь ответному давлению. ЕС представляет опасность для европейцев. Его нужно реформировать, убрав всю политическую часть", — отметил пользователь Grand largue.

"Смешные наши гении… Они громко кричат, что будут бойкотировать российские продажи с заведомой целью "вызвать крах российской экономики", а потом удивляются после этой угрозы-бравады, что другая сторона не выполняет строго и добровольно график сворачивания производства", — написал юзер Steak-frites.

"Почему наши лидеры жалуются, ведь они этого и хотели, верно? Более того, это же не проблема, рядовой гражданин скоро получит привилегию пользоваться американским газом в пять раз дороже российского газа", — с иронией отметил Thybrim.

"Ну нормально. Лично я поступил бы так же. Думать, что будет иначе — признак большой наивности. Франция никогда не должна была связываться с санкциями… А тем более Германия!" — согласился пользователь dutch. В Европе признали, что их санкционные возможности исчерпаны

"Петля затягивается в Германии, где будет взрыв промышленных банкротств. А также он перекинется на Нидерланды, которые больше не смогут отапливать теплицы, которыми покрыта страна. С ЕС покончено", — написала Yolanta.

"Газпром" в понедельник сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20 процентов мощности магистрали.