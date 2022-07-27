МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Газпром" с 27 июля снижает поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — они составят не более 20% от проектной мощности и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки при плановом объёме в 167 миллионов. Участники европейского рынка опасаются, что это усугубит дефицит газа в регионе. Аналитик оценил вероятность полной остановки "Северного потока"

"Газпром" 25 июля сообщил, что останавливает на компрессорной станции "Портовая" — критически важном объекте для магистрали — эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens. Это связано с необходимостью отправить его на регламентный ремонт (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учётом технического состояния двигателя). Теперь, с 07.00 мск 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

Компания снизила поставки по магистрали с середины июня — сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров), а затем — около 40% (чуть меньше 67 миллионов кубометров). Тогда компания объяснила это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА, сложные энергетические установки для компримирования газа) для магистрали из ремонта с канадского завода (Канада наложила на "Газпром" санкции), выработкой у ГПА межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.

Снижение поставок и последовавшая за ним плановая остановка магистрали с 11 по 21 июля на техобслуживание усугубили нехватку газа на европейском рынке. Если в мае средние темпы закачки газа в подземные хранилища в Европе составили 0,45 процентного пункта, то в июне и июле опустились до 0,37 и 0,36 процентного пункта, при этом Германия и Австрия в некоторые дни переходили к нетто-отбору из своих "подземок". В то же время биржевые цены на голубое топливо резко подскочили. Газовые котировки 26 июля впервые с начала марта преодолели рубеж в 2200 долларов и продолжают устойчиво расти.

Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два. Однако в настоящий момент рабочим останется только один агрегат: другая машина находится в Германии, пока "Газпром" ждёт по ней документы.

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов.