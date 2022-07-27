МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия не ознакомила дипломатов с подсчетами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 миллиардов кубометров газа, возможно, их никто не проводил, сообщает издание Politico. Португалия заявила о неготовности к кризису из-за идеи Еврокомиссия по газу

Ранее министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.

Согласно должностным лицам Еврокомиссии, которые ссылаются на оценку Брюсселя, даже если страны-члены ЕС воспользуются исключениями, объемы сэкономленного газа будут "намного больше" 30 миллиардов кубометров. Этого якобы будет достаточно для средней зимы.

"Комиссия подсчитала, что мы достигнем сокращения в 30 миллиардов кубометров, но никто не знает и никто не подсчитывал это", — приводит издание слова одного из дипломатов. Другой дипломат также отметил, что никаких расчетов, подтверждающих эту оценку, они не видели.

Согласно третьему дипломату, он не знает, могут ли они чувствовать себя в безопасности в вопросе готовности к средней зиме, если "комиссия не может предоставить какие-либо показатели".

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 миллиардов кубометров при средней зиме, в 45 миллиардов — при более холодной. Он будет еще больше, если зима будет исключительно холодной, говорила она.