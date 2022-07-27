МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прокачка российского газа в Европу по "Северному потоку" сократилась вдвое по сравнению с показателями вторника, следует из данных оператора магистрали Nord Stream AG. "Газпром" сократит поставки газа в Италию

Согласно информации, поставки с 10.00 до 11.00 мск среды упали до 1,3 миллиона кубических метров в час или 31 миллиона кубометров в сутки, что соответствует менее 20% максимальной мощности трубы.

Эти цифры подтверждают данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade, а также газопроводов Nel и Opal.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".

В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.