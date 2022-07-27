ВЕНА, 27 июл — ПРАЙМ. "Газпром" подтвердил, что поставит OMV примерно 40 процентов от заказанных на среду объемов газа, сообщили РИА Новости в австрийской нефтегазовой компании. "Газпром" сократит поставки газа в Италию

"На эти газовые сутки (начиная с 6.00 сегодня и до 6.00 завтра) около 40% от заказанных объёмов для Баумгартена были подтверждены", — говорится в заявлении.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".

В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.