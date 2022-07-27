МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Дефицит газа может парализовать бумажную промышленность в Германии и привести к дефициту важных товаров из бумаги, заявил в среду председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер. American Thinker: антироссийские санкции на нефть работают на Москву

"Если отсутствие газа действительно растянется на более длительный срок, то это может парализовать всю отрасль. Я не хочу спекулировать об экономическом воздействии на компании в нашей отрасли. Но это точно будет непросто — как и для экономики Германии в целом", — сообщил Шаллер изданию Zeit.

При этом, как наминает Шаллер, цены на энергоносители начали расти еще задолго до того, как возник дефицит российского газа.

"Я никогда не понимал, почему правительство так сильно хочет в нынешней ситуации закрыть три атомные электростанции, которые пока ещё работают. Я задаюсь вопросом, не цепляются ли они слепо за идеологию", — подчеркивает он.

Три десятка лет назад, по словам Шаллера, отраслям рекомендовали перейти на газ для уменьшения выбросов углекислого газа, а теперь правительство приняло закон о вводе в эксплуатацию законсервированных угольных и нефтяных электростанций.

"Нефть для нас не вариант, потому что на данный момент — из-за сроков поставки и наличия — мы не можем получить необходимое нам оборудование", — говорит Шаллер.

Что касается угольных электростанций, то к примеру на заводе самого Шаллера это невозможно, поскольку от неё отказались ещё тридцать лет назад взамен на газовую — в том числе и по соображениям защиты экологии, вспоминает он.

"Но если бы у меня сейчас был выбор, для меня это уже не имело бы значения. Я понимаю каждого, кто решил сделать сейчас ставку на уголь, чтобы остаться на рынке. Для нас речь о выживании. И это означает, что защита климата пока что имеет для меня второстепенное значение", — подчеркивает Шаллер.

По его словам, индустрии бумагопроизводства стоит опасаться мер правительства по экономии газа, в рамках которых в какой-то момент подача газа может быть ограничена для второстепенных отраслей.

"Думаю, тогда нам следует немного замедлиться. Но это представляется трудным, поскольку бумагоделательная машина лишь в ограниченной степени может сократить обороты за счет более медленного производства. Вопрос в том, является ли это экономически целесообразным для компаний", — объясняет Шаллер.

Теперь Шаллер не исключает грядущей нехватки важных продуктов из бумаги.

"На самом деле бумага повсюду. То, что газеты на ней печатаются, понятно должно быть большинству людей. Но мы также говорим и об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения или транспортировки продуктов питания. Лекарства также упаковываются в коробки с листком-вкладышем. Однако картон встречается и во многих предметах гигиены — например, в туалетной бумаге", — объясняет он. "Синьхуа": кризис вынудил Евросоюз нарушить свои же правила

И с той "неуверенностью", в которой на данный момент пребывает промышленность, это не ограничится туалетной бумагой, но затронет и многую другую продукцию, производимую другими отраслями, добавил он.

Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В то же время правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022 года.

В конце июня Берлин объявил об активизации второго этапа плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает меры по его экономии. Если будет объявлен третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, отдавая приоритет домохозяйствам и их электро- и энергоснабжению.