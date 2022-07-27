МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Потребности Европы в газе будут полностью обеспечены предстоящей зимой, в том числе за счет запасов, закачанных в хранилища, считает глава немецкой химической корпорации BASF Мартин Брудермюллер. Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза

"Если учитывать всё это: уровень заполненности подземных хранилищ газа, предположение, что доля поставок из России может немного вырасти, — мы рассматриваем сценарий, что этой зимой сможем обеспечить (газом — ред.) как Германию, так и Европу", — сказал он во время телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Предприниматель отметил, что доля российского топлива в немецком в импорте сократилась с 50% до менее чем 35%. Кроме того, к концу года ожидается запуск компанией Uniper СПГ-терминала на побережье Северного моря в городе Вильгельмсхафене и перезапуск угольных электростанций, что также поможет облегчить напряженность на газовом рынке. Европейцы тоже вносят свой вклад, сокращая потребление энергоресурса, отметил глава BASF.

"Мы уверены, что базовый сценарий мы пройдём без перебоев. При этом я бы сказал, что мы полностью готовы к любым сценариям", — заявил Брудермюллер.

"Мы оптимистичны и настроены на то, что мы справимся… Мы находимся в кризисе, но не в панике", — добавил он.

BASF — немецкая компания, производящая продукты для химической промышленности. Работает в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, Африке и Ближнем Востоке. Структурные подразделения BASF занимаются добычей нефти и газа.