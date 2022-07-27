МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Спецкомиссия в Болгарии выяснила, что "Булгаргаз" предоставил выборочную, неполную и манипулятивную информацию относительно прекращения поставок российского газа, сообщило агентство БТА. СМИ узнали о намерении "Булгаргаза" поднять цены на топливо в два раза

"Газпром" в конце апреля прекратил поставлять топливо в Болгарию из-за отказа страны перейти на расчеты по новым правилам в рублях. Российская компания подчеркнула, что заранее предупредила клиентов о переходе на новую схему платежей.

Как отмечается в материалах болгарской спецкомиссии, "Булгаргаз" решил разорвать контракт с "Газпром экспортом", не проведя должного обсуждения этого вопроса. Кроме того, компания не достигла достаточного общественного консенсуса. Есть доказательства, что "Булгаргаз" предоставил общественности манипулятивную информацию о переписке с "Газпромом" относительно нового механизма оплаты, говорится в сообщении.

В докладе также отмечается, что альтернативные поставки газа оказались значительно дороже, чем закупки у России, а отбор новых поставщиков не был прозрачным.

Спецкомиссия считает, что отчет необходимо довести до сведения уполномоченных органов и принять соответствующие меры. Однако парламент Болгарии отклонил доклад.