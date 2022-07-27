МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Немецкая компания Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных газовых двигателей для "Северного потока", заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов телеканалу "Россия 24". В Германии заявили о готовности турбины Siemens к передаче России

По его словам, одна из турбин сейчас вынуждена простаивать из-за аварийных отказов.

"Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем", — подчеркнул топ-менеджер.

Маркелов сообщил, что "Газпром" до введения антироссийских санкций не испытывал проблем с получением оборудования из ремонта, однако теперь у компании возникают трудности. По его словам, предприятие всегда заранее готовится к капитальному ремонту двигателей. У компании Siemens сформирован так называемый обменный фонд уже отремонтированных двигателей, которые ставят взамен отработавших полный цикл (25 тысяч часов). Поставки газа по "Северному потоку" упали в два раза

"Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель. Но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили", — сообщил Маркелов.

При этом санкции ставят под вопрос возможности возврата этих турбин в Россию и отправки на ремонт других двигателей, указал он.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".

В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.