В "Газпроме" заявили, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей для "Северного потока"
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Немецкая компания Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных газовых двигателей для "Северного потока", заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов телеканалу "Россия 24".
По его словам, одна из турбин сейчас вынуждена простаивать из-за аварийных отказов.
"Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем", — подчеркнул топ-менеджер.
Маркелов сообщил, что "Газпром" до введения антироссийских санкций не испытывал проблем с получением оборудования из ремонта, однако теперь у компании возникают трудности. По его словам, предприятие всегда заранее готовится к капитальному ремонту двигателей. У компании Siemens сформирован так называемый обменный фонд уже отремонтированных двигателей, которые ставят взамен отработавших полный цикл (25 тысяч часов).
"Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель. Но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили", — сообщил Маркелов.
При этом санкции ставят под вопрос возможности возврата этих турбин в Россию и отправки на ремонт других двигателей, указал он.
"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая".
В понедельник 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составит до 33 миллионов кубометров в сутки.
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