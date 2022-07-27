МОСКВА. 27 июл — ПРАЙМ. Если поставки газа по "Северному потоку" действительно сократятся, то это грозит Европе крупными экономическими проблемами, пока российский президент Владимир Путин шаг за шагом добивается своего, пишет обозреватель британского журнала The Spectator Росс Кларк. "Синьхуа": кризис вынудил Евросоюз нарушить свои же правила

Журналист напомнил, что утром 27 июля прокачка газа по трубопроводу упала до 33 миллионов кубометров в сутки. Это почти в два раза меньше показателя, который был на днях, и в пять раз меньше заявленной мощности. По мнению Кларка, на сегодняшний день в зоне риска находится не только Германия, но и другие страны Евросоюза.

"Резкое повышение цен отразится на всех подобно "эффекту домино", — предупредил он.

Колумнист отметил, что администрация канцлера Германии Олафа Шольца все также продолжает рассуждать о своих планах отказаться от российских энергоресурсов, планируя к середине 2024 года сократить долю газа из России до не более десяти процентов от общего спроса.

По мнению Кларка, планы Берлина на фоне нынешней ситуации вряд ли осуществятся.

"Сейчас Германия оказалась без руля и ветрил, поскольку тон теперь задает Путин. И при нынешних темпах отключений не факт, что через два года в ФРГ останется хоть какой-то российский газ, который можно было бы бойкотировать", — написал он.

Обозреватель The Spectator выразил уверенность, что Европа стоит на пороге тяжелого экономического кризиса, и дело здесь не в одном лишь "энергетическом голоде". American Thinker: антироссийские санкции на нефть работают на Москву

"Путин еще раз подчеркнул политическое бессилие Евросоюза", — подытожил он.

Газопровод "Северный поток" возобновил свою работу после планового технического обслуживания. Прокачка снизилась до 40 процентов по сравнению с уровнем на середине июня. Такое сокращение "Газпром" объяснил тем, что Siemens не вернул турбину после ремонта из Канады из-за введенных санкций.

Аналитики исследовательской компании Rystad Energy отметили, что с таким уровнем поставок по "Северному потоку" Европейскому союзу достичь целевого уровня запасов газа в ПХГ в 80% к 1 ноября будет очень сложно.