МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Австрия впервые создаст государственный резерв газа примерно на три месяца. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер.
Канцлер отметил по итогам летнего заседания кабинета министров Австрии, что федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа для обеспечения безопасности страны. "20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября", — добавил Нехаммер.
Как говорится в пресс-релизе ведомства канцлера, эти запасы будут доступны для страны "в случае крайней необходимости". Отмечается, что важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое ранее принадлежало "Газпрому".
Нехаммер также отметил, что в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%, и этот уровень не меняется.
https://1prime.ru/gas/20220727/837627408.html
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