МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Австрия впервые создаст государственный резерв газа примерно на три месяца. Об этом заявил канцлер страны Карл Нехаммер. В Молдавии назвали "Газпром" ненадежным поставщиком газа

Канцлер отметил по итогам летнего заседания кабинета министров Австрии, что федеральное правительство впервые само создаст стратегические запасы газа для обеспечения безопасности страны. "20 тераватт-часов природного газа, что соответствует примерно трем среднемесячным расходам, будут храниться до 1 ноября", — добавил Нехаммер.

Как говорится в пресс-релизе ведомства канцлера, эти запасы будут доступны для страны "в случае крайней необходимости". Отмечается, что важная часть этого резерва с 1 августа будет накапливаться в газохранилище Хайдах, которое ранее принадлежало "Газпрому".

Нехаммер также отметил, что в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%, и этот уровень не меняется.