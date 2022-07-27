МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Компания Siemens заявила, что не получала от "Газпрома" никаких сообщений о неисправностях турбин газопровода "Северный поток". "Газпром" обвинил Siemens в неисполнении обязательств по ремонту турбин

Ранее зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил, что Siemens не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей для "Северного потока".

"Для нас обслуживание турбин — это рутинная операция, которая зарекомендовала себя на практике на протяжении многих лет. В настоящее время у нас нет доступа к турбинам на месте, и до сих пор мы не получали никаких сообщений о повреждениях от "Газпрома". Поэтому мы должны допустить, что турбины работают нормально. Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть облегчены: правительство Канады уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию", — говорится в заявлении компании.