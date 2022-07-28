МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти Германии обвинили Россию в "демонстрации силы" на фоне сокращений в два раза поставок газа по газопроводам в страны Европы, пишет The Guardian. СМИ: в Британии боятся смягчения антироссийского курса

Российский экспортер "Газпром" после вывода на плановый осмотр турбины компании Siemens вынужденно сократил поток энергоносителя по трубопроводу "Северный поток — 1" примерно до 20% своей мощности. Берлин обвинил Москву в "игре за власть" по отношению к экспорту энергоносителей из-за этого ограничения. Как следует из данных газоперекачивающей станции в Любмине, в среду между 8 и 9 утра поступило всего около 17 миллионов киловатт-часов газа, хотя еще между 6 и 7 утра поступило 27 миллионов. "Газпром" объяснил такое сокращение поставок остановкой одной из двух оставшихся в работе турбин. Но Германия этот аргумент отвергает, называя такой предлог "надуманны".

Как заявила представитель правительства Кристиана Хоффманн, "турбина на месте, ее обслужили".

"То, что мы видим, действительно является демонстрацией силы", — отметила она, добавив, что власти Германии не позволят себе остаться под влиянием этого фактора. Британцев шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение прокачки связано с европейскими санкциями.

"Технические насосные мощности снижены, они более ограничены. Почему? Потому что процесс обслуживания технических устройств крайне осложняется санкциями, принятыми Европой", — сказал он. Представитель Кремля также ответил, что российский экспортер был и остается надежным гарантом выполнения своих обязательств. Однако компания не может гарантировать прокачку, если импортные устройства не могут обслуживаться.

Издание напомнило, что на текущей неделе оператор Eugas объявил о резервировании дополнительных мощностей для газопровода Transgas, который проходит по территории Словакии и Украины. Это вызвало в Германии надежду на то, что снижение поставок по "Северному потоку — 1" будут компенсировать за счет прокачки газа по другому маршруту. Но позднее никаких сообщений о росте поставок через "Трансгаз" не поступало.

В середине июня "Газпром" снизил подачу энергоносителя по "Северному потоку" до 40 процентов от его мощности на фоне проблем с возвращением другой Siemens из Канады после ремонта. В Европе заявили, что ситуация с газоперекачивающими агрегатами не могут быть реальной причиной для падения потока газа. Российская сторона в ответ заявила, что снижение поставок связано с санкциями, из-за которых и возникла проблема с техобслуживанием.

Вчера российский концерн снизил прокачку по трубопроводу до около 20 процентов от общей мощности.