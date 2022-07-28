Канцлер Австрии заявил, что эмбарго на российский газ нанесет вред Европе
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЭМБАРГО ЕС НА ГАЗ ИЗ РФ НЕВОЗМОЖЕН, ЭТО НАНЕСЕТ ВРЕД НАМ САМИМ — КАНЦЛЕР АВСТРИИ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЭМБАРГО ЕС НА ГАЗ ИЗ РФ НЕВОЗМОЖЕН, ЭТО НАНЕСЕТ ВРЕД НАМ САМИМ — КАНЦЛЕР АВСТРИИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/gas/20220728/837634210.html
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