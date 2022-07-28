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Алжир, Нигер и Нигерия планируют построить газопровод через Сахару
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Алжир, Нигерия и Нигер подписали договор о намерениях по строительству газопровода через пустыню Сахара. Об этом в четверг заявил министр энергетики Алжира. Ожидается, что... ПРАЙМ, 28.07.2022
энергетика, новости, газ, алжир, нигерия, нигер, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА. 28 июл — ПРАЙМ. Алжир, Нигерия и Нигер подписали договор о намерениях по строительству газопровода через пустыню Сахара. Об этом в четверг заявил министр энергетики Алжира.
Ожидается, что протяженность газопровода составит 4000 километров, передает алжирский телеканал Ennahar TV.
Мощность Транссахарского газопровода, по которому природный газ будет поставляться в Европу, вероятно, составит до 30 млрд кубических метров в год.