МОСКВА. 28 июл — ПРАЙМ. Алжир, Нигерия и Нигер подписали договор о намерениях по строительству газопровода через пустыню Сахара. Об этом в четверг заявил министр энергетики Алжира. Оператор "Северного потока" завершил работы на обеих нитках газопровода

Ожидается, что протяженность газопровода составит 4000 километров, передает алжирский телеканал Ennahar TV.

Мощность Транссахарского газопровода, по которому природный газ будет поставляться в Европу, вероятно, составит до 30 млрд кубических метров в год.