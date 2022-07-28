СМИ: клиентов "Сахалина — 2" попросили проводить оплату через банки России
Bloomberg: покупателей СПГ с "Сахалина-2" попросили проводить оплату через российский банк
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. От покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2"потребовали проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. сообщил покупателям СПГ о необходимых изменениях в их договорах, которые включали переход на российский банк.
По словам источников, условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. Однако переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили источники.
https://1prime.ru/gas/20220728/837638607.html
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