МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. От покупателей сжиженного природного газа (СПГ) проекта "Сахалин-2"потребовали проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Shell продолжает работу по выходу из проекта "Сахалин – 2"

Отмечается, что оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd. сообщил покупателям СПГ о необходимых изменениях в их договорах, которые включали переход на российский банк.

По словам источников, условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. Однако переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили источники.