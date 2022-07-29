МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран должны вместе работать над регулированием цен на энергоресурсы. Иран увеличил доход от не нефтяного экспорта в марте-июле

Дипломат отметил, что Россия и Иран сходятся во мнении о необходимости менять ситуацию, когда ценообразование зависит от переходящих на альтернативные источники потребителей.

По его словам, Тегеран и Москва продуктивно сотрудничают в рамках газовой ОПЕК, наладили взаиможействие. "И мы вместе должны регулировать цены на энергоресурсы", — подчеркнул Джалали.

Посол добавил, что сегодня ценнообразование зависит от производителей газа.