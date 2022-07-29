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Россия и Иран должны вместе регулировать цены на газ, заявил иранский посол
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Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран должны вместе работать над регулированием цен на энергоресурсы. Дипломат отметил, что Россия и Иран сходятся во... ПРАЙМ, 29.07.2022
энергетика, новости, газ, россия, иран, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран должны вместе работать над регулированием цен на энергоресурсы.
Дипломат отметил, что Россия и Иран сходятся во мнении о необходимости менять ситуацию, когда ценообразование зависит от переходящих на альтернативные источники потребителей.
По его словам, Тегеран и Москва продуктивно сотрудничают в рамках газовой ОПЕК, наладили взаиможействие. "И мы вместе должны регулировать цены на энергоресурсы", — подчеркнул Джалали.
Посол добавил, что сегодня ценнообразование зависит от производителей газа.