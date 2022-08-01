Турция "нашла" альтернативу российским поставкам газа в Евросоюз
В Турции назвали газопровод TANAP альтернативой поставкам российского газа в Евросоюз
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод TANAP выступает альтернативой поставкам газа в страны Евросоюза из России, заявил новостной портал Axar, ссылаясь на высказывание представителя президента Турции Ибрагима Калына.
"Одной из двух основных альтернатив (поставкам российского газа для Евросоюза — прим. ред.) является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана", — заявил Калын.
Как ранее сообщали мировые, в июле цены на электроэнергию в государствах Евросоюза повысились до рекордных значений, и ожидается их дальнейший рост в связи с экстремальной жарой и предполагаемого зимнего дефицита газа, который может вызвать дальнейшее снижение объемов поставок газа из России.
https://1prime.ru/gas/20220801/837656949.html
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