МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод TANAP выступает альтернативой поставкам газа в страны Евросоюза из России, заявил новостной портал Axar, ссылаясь на высказывание представителя президента Турции Ибрагима Калына. В Турции заявили, что цена экономического разрыва России и ЕС будет высокой

"Одной из двух основных альтернатив (поставкам российского газа для Евросоюза — прим. ред.) является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана", — заявил Калын.

Как ранее сообщали мировые, в июле цены на электроэнергию в государствах Евросоюза повысились до рекордных значений, и ожидается их дальнейший рост в связи с экстремальной жарой и предполагаемого зимнего дефицита газа, который может вызвать дальнейшее снижение объемов поставок газа из России.