МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Для приема отремонтированного в Канаде двигателя Siemens для газопровода "Северный поток" "Газпрому" будет необходимо получить от Канады, Великобритании и стран Евросоюза гарантии неприменения санкций, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" зампред правления газового концерна Виталий Маркелов. Siemens устранила четверть неисправностей на турбинах, заявили в "Газпроме"

В то же время "Газпром" предал гласности документы, которые подтверждают поломки на газотурбинных агрегатах компрессорной станции "Портовая", и предписания Ростехнадзора по их устранению.

В настоящий момент в рабочем состоянии находится лишь один из шести газоперекачивающих агрегатов станции, не считая турбин "горячего резерва", отметил Маркелов.

"Эта ситуация во многом связана с двигателями компании Siemens мощностью 52 МВт каждый, они являются ключевым оборудованием ГПА. Срок межремонтной выработки двигателей Siemens, как уже говорилось ранее, составляет 25 000 часов, после этого им требуется обязательный капремонт в заводских условиях", — пояснил топ-менеджер "Газпрома".