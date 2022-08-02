МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Для снижения зависимости от российского газа немцам нужно лучше сортировать мусор и вырабатывать газ из биоотходов, заявил немецкому информагентству DPA замминистра окружающей среды земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман, представитель партии "Зеленых". В Германии заработала резервная угольная станция на фоне дефицита газа

В частности, он отметил: "Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа Путина".

В то же время Бауман предложил ввести должность "мусорного детектива", который будет иметь право беспрепятственно "заглядывать людям в мусорное ведро". На взгляд замминистра, особое внимание "мусорным детективам" следует обратить на многоквартирные дома "с небольшим социальным контролем".

При этом политик заявил, что время от времени сам "играет дома в мусорного детектива на общественных началах", а также становится "более конкретен" в отношении соседей.

"В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы", — провозгласил он.

На сегодняшний день в Германии, поданным Баумана, 230 тысяч человек обеспечены светом и теплом за счет производимого из органических отходов биогаза, а "в перспективе это число должно вырасти до 400 тысяч человек".