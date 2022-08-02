МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался в защиту премьера Канады Джастина Трюдо, которого критикуют на родине из-за решения вернуть турбину "Газпрому". В правительстве Германии не смогли назвать местонахождение турбины Siemens

"Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому". Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы… Как ослабление Германии и Европы может помочь Украине?" — сказал он в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

Шольц отметил, что он категорически не согласен с заявлениями, что "Газпром" "одурачил" Трюдо после того, как компания заявила, что не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. По словам Шольца, благодаря "твердому решению" канадского премьера "Газпром" теперь лишен "предлога сокращать или останавливать поставки газа".

При этом накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос по обвинению Siemens "Газпромом" в неисполнении контракта по ремонту одной из турбин, а также неисполнении обслуживания нескольких других агрегатов, заявил, что сложности в осуществление поставок газа по "Северному потоку" были привнесены санкциями, "Газпром" мало что может сделать.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.

В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.