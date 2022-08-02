МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Европу транзитом через Украину и по "Северному потоку" 2 августа ожидается на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные газотранспортных операторов. Daily Shincho: газ - оружие Европы, а не России

Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", составляет 41,7 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне 31 миллиона кубометров, свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG (днем ранее она составила около 30 миллионов).

Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, а в очередной раз это произошло 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Санкции Запада мешают разрешить ситуацию на "Северном потоке", в итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности.

Ограничения в поставках газа из России при этом не мешают Евросоюзу продолжать закачку в подземные хранилища (ПХГ). По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские "подземки" на конец газовых суток 31 июля (завершились 1 августа в 7.00 мск) заполнены на 69,3%, прирост за сутки составил 0,44 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас почти 70 миллиардов кубов.