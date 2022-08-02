МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу во вторник выросли, свидетельствуют данные оператора Gascade. Daily Shincho: газ - оружие Европы, а не России

Прокачка топлива через компрессорную станцию "Мальнов" в Германии во вторник составляет около 2 292 184 киловатт-часов в час. Ранее потоки ненадолго сокращались до 1 547 026 киловатт-часов в час.

Объем поставок газа по трубопроводу "Северный поток" с 08.00 до 09.00 по Гринвичу вырос до 14 431 758 киловатт-часов против 13 424 063 киловатт-часов в час в полночь. Ранее Россия сократила поставки по этой магистрали до 20% от мощности, ссылаясь на технические работы.

Объем транзита газа в Европу через украинскую ГИС "Суджа" во вторник составил 41,6 млн кубических метров, сообщили в "Газпроме".

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе во вторник не изменились, оставшись около 36,7 млн кубических метров в день. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.