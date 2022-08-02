МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе во вторник умеренно растут и держатся пока чуть ниже отметки 2200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Французская промышленность готовится к дефициту газа

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) в первые минуты сессии торговались близко к 2050 долларам за тысячу кубометров (−3,7% к расчётной цене понедельника — 2128,1 доллара). Вскоре котировки перешли к умеренному росту и в 10.30 мск достигли ценового максимума первых двух часов торгов — 2202,3 доллара (+3,5%), а к 11.00 мск подешевели до уровня около 2180 долларов за тысячу кубометров (+2,5%).

Европейский рынок газа продолжает испытывать давление из-за сохраняющейся напряженности с поставками из России. Стоимость газа резко подскочила после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу в Европу — "Северному потоку". Теперь они составляют не более 20% от проектной мощности магистрали и не превышает 33 миллионов кубометров в сутки.

Среднемесячная расчётная цена газа на ICE резко выросла почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца превысили 2300 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.