МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Европейские страны и потребители природного газа устремились покупать этот энергоноситель у Азербайджана, который в свою очередь поставил себе задачу нарастить добычу до рекордных уровней, пишет издание Haber7. В Японии предсказали скорую отмену немецких санкций против России

Покупатели сырья у России могут частично покрыть свой дефицит из-за антироссийских санкций.

Европа в ситуации глобального энергетического кризиса начала активные переговоры с Азербайджаном о наращивании объемов поставок газа в регион.

В статье отмечается, что поставленной целью стороны называют объем в 11 миллиардов кубометров к концу этого года. Потребители в ЕС столкнулись с небывалым дефицитом природного газа, который сформировался за счет антироссийских санкций, введенных в несколько пакетов после начала спецоперации на Украине.

Азербайджан — дружественная Турции страна, пишет автор. Баку намерен побить собственный рекорд поставок этого энергоресурса до конца 2022 года до 9,1 миллиарда кубометров. В планах на следующий 2023 год: нарастить экспорт до 11 миллиардов кубометров. Поставки будут идти по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) трубопроводам.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) за прошлый 2021 год, Россия поставила странам Евросоюза порядка 155 млрд кубов газа. Из них по газопроводам было прокачано 140 млрд кубических метров, еще 15 млрд кубов — СПГ-танкерами по морю. Эти поставки составили порядка 45% от всего газового импорта ЕС и почти 40% — общего потребления этого топлива всеми потребителями региона.

Из этого следует, что поставки Азербайджана будут составлять менее 4% от потребностей ЕС.