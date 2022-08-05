ВАРШАВА, 5 авг — ПРАЙМ. Польская ORLEN ожидает роста цен на газ по итогам текущего года в три раза, сообщается в презентации компании. Польша полностью заполнила свои газовые хранилища

"Ситуация на газовом рынке ухудшилась из-за политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через "Северный поток — 2", — говорится в материалах топливного концерна.

Отмечается, что в краткосрочной перспективе влияние на рынки могут также оказать планы по сокращению потребления газа в Европейском Союзе. В связи с этим стоимость сырья в Польше может вырасти втрое по сравнению со средним уровнем 2021 года.

Кроме того, ORLEN прогнозирует значительного подорожания электричества в стране – в 2,6 раза. Тарифы могут подняться выше 1000 злотых за МВт/ч из-за высокой стоимости энергоресурсов, таких как газ и уголь, добавляется в сообщении. Европа закачала в подземные хранилища 71,1 миллиарда кубометров газа

"Газпром" в конце апреля прекратил поставлять топливо польской PGNiG в связи с отказом от расчетов за поставки по новой схеме в рублях. Кроме того, Варшава ввела эмбарго на ввоз угля из России в рамках европейских санкций, из-за чего в стране возник дефицит энергоресурса, а его стоимость у частных поставщиков подорожала до 640 долларов.

Кроме того, с середины июня экспорт газа "Северному потоку" снижен до 20% мощности из-за ремонта газовых турбин на станции "Портовая". Суточная производительность станции не превышает 33 миллионов кубометров.