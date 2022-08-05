МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Итальянская Eni SpA приобрела у Exman плавучий терминал по сжижению природного газа с производственной мощностью в миллиард кубометров СПГ в год и планирует использовать его на проекте Marine XII в Республике Конго, говорится в пресс-релизе компании. Власти рассчитывают на запуск "Арктик СПГ 2" в 2023 году

"Eni сообщает о приобретении компании Export LNG Ltd, владеющей плавучим заводом по сжижению природного газа Tango FLNG, у группы Exmar", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что объект будет использоваться в Республике Конго в рамках деятельности по проекту разработки природного газа на блоке Marine XII в соответствии со стратегией Eni по максимальному использованию собственных газовых ресурсов.

Как сообщает Eni, терминал Tango FLNG имеет производственную мощность СПГ около 0,6 миллиона тонн газа в год (около миллиарда стандартных кубических метров в год). Tango FLNG начнет свою деятельность в Республике Конго во второй половине 2023 года после завершения работ по швартовке и соединению, необходимых для связи с сетью и инфраструктурой Marine XII. Компания ожидает, что производство СПГ на Marine XII начнется в 2023 году, а при выходе на полную мощность он обеспечит объемы, превышающие 3 миллиона тонн год (более 4,5 миллиарда кубометров в год).

В апреле Eni сообщила, что Италия и Республика Конго подписали протокол о намерениях увеличить производство и импорт СПГ из африканской страны. Также ранее компания сообщала о плане полностью заместить газ из России к 2025 году.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.