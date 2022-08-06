СМИ: в юго-восточной Туркмении получен промышленный приток природного газа
Nebit-Gaz сообщил о получении промышленного притока природного газа на месторождении Шерепли
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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа. Об этом сообщает газета Nebit-Gaz (Нефть-Газ).
Как отмечается на сайте издания, специалисты оценили суточный дебит скважины в 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное.
Подчеркивается, что приток газа получен из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2330 метров. По данным газеты, в данный момент на газовом месторождении Шерепли приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02. Также ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.
https://1prime.ru/gas/20220806/837719350.html
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