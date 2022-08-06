МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. На газовом месторождении Шерепли в Марыйском велаяте (область на юго-востоке Туркмении) получен промышленный приток природного газа. Об этом сообщает газета Nebit-Gaz (Нефть-Газ). В Германии заявили, что газовая политика "сводит потребителей с ума"

Как отмечается на сайте издания, специалисты оценили суточный дебит скважины в 695 тысяч кубометров природного газа. Такой первичный объем добычи дает основание полагать, что данное месторождение достаточно перспективное.

Подчеркивается, что приток газа получен из эксплуатационно-оценочной скважины № 01 с глубины 2330 метров. По данным газеты, в данный момент на газовом месторождении Шерепли приступают к бурению эксплуатационно-оценочной скважины № 02. Также ведутся буровые работы еще на двух новых газовых месторождениях Келлели и Йылан.

Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна также является лидером по поставкам трубопроводного природного газа в Китай.