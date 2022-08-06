МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Специалисты в газовой отрасли опубликовали несколько сценариев газового кризиса в Чехии предстоящей зимой. Об этом пишет чешское издание iDNES.cz. В Германии заявили, что газовая политика "сводит потребителей с ума"

Отмечается, что специальный представитель по вопросам энергетической безопасности Чехии Вацлав Бартушка заявил, что стране необходимо закупать газ и СПГ у таких поставщиков, как Норвегия, Алжир и Азербайджан.

"Цель — избавиться от российского газа. Одни только высокие цены на газ убивают его в Европе, и при нынешних ценах бессмысленно его потреблять", — сказал он.

Подчеркивается, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале. Этого хватит для удовлетворения почти трети годового потребления газа в стране. Однако эксперт Владимир Штепан предупредил, что пока Норвегия и Чехия не заключили официальный договор на поставку СПГ.

В случае, если сценарий с СПГ окажется неудачным, чехам придется сильно экономить, заявил Бартушка. По его словам, жителям придется снизить температуру в квартире.

Эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич отмечает, что чехам также придется меньше проветривать и убавить температуру воды.

"Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — подчеркивает аналитик.

Как сообщает чешское издание, сценарии, при которых Россия полностью прекратит поставки газа, не рассматривались.

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