iDNES.cz: в Чехии прогнозируют превращение горячего душа в непозволительную роскошь из-за кризиса
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Специалисты в газовой отрасли опубликовали несколько сценариев газового кризиса в Чехии предстоящей зимой. Об этом пишет чешское издание iDNES.cz.
Отмечается, что специальный представитель по вопросам энергетической безопасности Чехии Вацлав Бартушка заявил, что стране необходимо закупать газ и СПГ у таких поставщиков, как Норвегия, Алжир и Азербайджан.
"Цель — избавиться от российского газа. Одни только высокие цены на газ убивают его в Европе, и при нынешних ценах бессмысленно его потреблять", — сказал он.
Подчеркивается, что Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров СПГ на нидерландском плавучем терминале. Этого хватит для удовлетворения почти трети годового потребления газа в стране. Однако эксперт Владимир Штепан предупредил, что пока Норвегия и Чехия не заключили официальный договор на поставку СПГ.
В случае, если сценарий с СПГ окажется неудачным, чехам придется сильно экономить, заявил Бартушка. По его словам, жителям придется снизить температуру в квартире.
Эксперт в области энергетики Арсен Лазаревич отмечает, что чехам также придется меньше проветривать и убавить температуру воды.
"Горячие ванны снова превратятся в роскошь", — подчеркивает аналитик.
Как сообщает чешское издание, сценарии, при которых Россия полностью прекратит поставки газа, не рассматривались.
https://1prime.ru/gas/20220806/837719447.html