СМИ: энергоснабжение "Арктик СПГ 2" обеспечат с помощью турецкой плавучей электростанции
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ 2", сообщает газета "Коммерсант".
Ранее издание сообщало, что американская технологическая компания Baker Hughes прекратила обслуживание всех российских СПГ-проектов, отозвала сервисных инженеров с ряда проектов и остановила отгрузку оборудования для строящегося "Арктик СПГ 2".
"Новатэк придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии "Арктик СПГ 2". Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях", — сообщает газета со ссылкой на источники.
При этом собеседники издания затруднились обозначить сроки строительства плавучей ТЭС. Также уточняется, что аналогичный вариант энергоснабжения может быть использован для второй и третьей линий СПГ-завода.
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
https://1prime.ru/gas/20220810/837743567.html