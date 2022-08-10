МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Компания "Новатэк" закажет у турецкой компании Karpowership плавучую электростанцию для энергоснабжения первой линии строящегося завода "Арктик СПГ 2", сообщает газета "Коммерсант". СМИ: крупные энергетические компании несут убытки из-за нехватки СПГ в мире

Ранее издание сообщало, что американская технологическая компания Baker Hughes прекратила обслуживание всех российских СПГ-проектов, отозвала сервисных инженеров с ряда проектов и остановила отгрузку оборудования для строящегося "Арктик СПГ 2".

"Новатэк придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии "Арктик СПГ 2". Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300–400 МВт, работающую на газопоршневых двигателях", — сообщает газета со ссылкой на источники.

При этом собеседники издания затруднились обозначить сроки строительства плавучей ТЭС. Также уточняется, что аналогичный вариант энергоснабжения может быть использован для второй и третьей линий СПГ-завода.

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).