МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Экспорт российского газа в Европу транзитом через Украину и по "Северному потоку" ожидается в среду на уровне предыдущих дней, свидетельствуют данные газотранспортных операторов. Эксперт: без газа из России в ЕС придется нормировать снабжение компаний

Заявки на поставки топлива через станцию "Суджа" 10 августа достигли 41,6 миллиона кубических метров, следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины". На этой отметке показатель держится с конца мая. Прокачка через ГИС "Сохрановка" по-прежнему не ведется.

Экспорт по газопроводу "Северный поток", как ожидается, составит в среду 31 миллион кубов. Об этом свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по этой магистрали начала снижаться с середины июня в связи с задержками в ремонте турбин для станции "Портовая". В результате объемы поставок по этой трубе не превышают 20 процентов от мощности или примерно 170 миллионов кубометров в сутки.

Ограниченные поставки российского топлива не сказались на темпах закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, на конец газовых суток 8 августа ПХГ в Европе были заполнены на 72,4%, суточный прирост составил 0,39 процентного пункта. Сейчас в хранилища закачано почти 73,12 миллиарда кубометров газа. В Молдавии рассказали о последствиях перекрытия "Газпромом" газа

Если темпы заполнения хранилищ останутся на уровне июля, ЕС сможет достичь целевого показателя заполненности в 80% к концу августа, а 90% — к концу сентября.

В то же время производство энергии из ветра в европейском регионе остается сниженным. Согласно данным ассоциации Wind Europe, 9 августа ветрогенерация составила 10,2% от общего объёма. В среднем в июне показатель составил 11,23%, а в июле — 11,86%, что стало минимальными отметками за текущий год.