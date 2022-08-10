МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. E.ON, крупнейший европейский оператор энергетических сетей, в среду снизил стоимость своей доли в газопроводе "Северный поток – 1" примерно на 700 млн евро, ссылаясь на "повышенную неопределенность", связанную с событиями вокруг Украины. Поставки российского газа в Европу ожидаются на прежних уровнях

В марте E.ON сообщила, что 15,5% акций, которыми компания владеет косвенно через пенсионный фонд, имеют балансовую стоимость 1,2 млрд евро. Таким образом теперь стоимость понижена на 58%.

"Текущий энергетический кризис окончательно проясняет, что Европе необходимо трансформировать свою энергетическую систему. Чтобы быть независимой от российского газа, чтобы обеспечить надежность поставок", — говорится в заявлении генерального директора Леонарда Бирнбаума.

Снижение стоимости было признано в капитале в составе прочих внереализационных доходов, заявили в E.ON, добавив, что ситуация "не указывает на наличие событий, которые могли бы привести к необходимости начисления расходов на обесценение необоротных активов". "Газпром" оценил влияние санкций на работу "Северного потока"

В марте E.ON предупредила о корректировке стоимости доли в "Северном потоке – 1", контрольный пакет акций которого принадлежит "Газпрому", заявив, что это негативно повлияет на пенсионные резервы и чистый долг, но не вызовет проблем с ликвидностью.

Компания также опубликовала отчетность за первое полугодие. Ее результаты показали снижение скорректированной EBITDA на 15% до 4,06 млрд евро. Прогнозный диапазон скорректированной EBITDA на 2022 год не изменился и составил 7,6-7,8 млрд евро.