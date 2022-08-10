МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) в среду растут более чем на 2%, но пока держатся ниже отметки в 2080 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Поставки российского газа в Европу ожидаются на прежних уровнях

Пока сегодняшний ценовой минимум составляет 2042,8 доллара (+0,8% к расчетной цене накануне — 2026,9 доллара), максимум — 2087 долларов за тысячу кубометров (+3%). По состоянию на 10.38 мск цены на газ составляли 2069,3 доллара, росли примерно на 2,1%.

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его возникновение с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямалу — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, резко выросла, почти на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов в июле, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Газовые котировки в последние дни июля впервые за четыре месяца подобрались к отметке в 2400 долларов за тысячу кубометров. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.