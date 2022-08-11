МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Евросоюз в августе сохраняет высокие темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на ограниченность поставок российского энергоресурса. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Молдавия заключила контракт по аудиту долга перед "Газпромом"

Отмечается, что на конец газовых суток 9 августа (завершились в 7.00 мск 10 августа), европейские подземные хранилища заполнены на 72,79%, прирост за день составил 0,39 процентного пункта (п.п.). В целом в ПХГ ЕС сейчас накоплено около 73,5 миллиарда кубометров природного газа. В 2021 году они были заполнены на 60,12%.

В данный момент хранилища в Европе заполняются за день в среднем на 0,39 п.п. Этот показатель выше, чем за аналогичный период последних пяти лет, когда этот темп составлял 0,34 п.п. В то же время показатель соответствует уровню первых девяти дней августа 2018 года (в тот год "Газпром" поставил рекордный объем газа на европейский рынок) и чуть ниже августа 2017 года (0,41 п.п.). Однако в отличие от рекордных для "Газпрома" 2017-2019 годов в этом году Европа сохраняет высокие темпы закачки газа в ПХГ не за счет ресурсов российской компании.

По словам экспертов аналитической Rystad Energy, в июле импорт сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок оставался высоким и даже слегка увеличился по сравнению с июнем. В июне объем поставок сжиженного природного газа из США впервые опередил трубопроводный экспорт из России, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). Как отмечал в начале августа менеджмент Cheniere Energy — крупнейшего производителя и экспортера СПГ США — в июле это лидерство сохранилось.

Между тем поставки трубопроводного газа из России транзитом через Украину и по "Северному потоку" остаются ограниченными и 11 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на четверг составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Прокачка по "Северному потоку" в четверг вновь ожидается на уровне около 31 миллиона кубометров. свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по этому трубопроводу начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.