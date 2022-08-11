Евросоюз продолжает закачивать газ в подземные хранилища высокими темпами в августе
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Евросоюз в августе сохраняет высокие темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), несмотря на ограниченность поставок российского энергоресурса. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Отмечается, что на конец газовых суток 9 августа (завершились в 7.00 мск 10 августа), европейские подземные хранилища заполнены на 72,79%, прирост за день составил 0,39 процентного пункта (п.п.). В целом в ПХГ ЕС сейчас накоплено около 73,5 миллиарда кубометров природного газа. В 2021 году они были заполнены на 60,12%.
В данный момент хранилища в Европе заполняются за день в среднем на 0,39 п.п. Этот показатель выше, чем за аналогичный период последних пяти лет, когда этот темп составлял 0,34 п.п. В то же время показатель соответствует уровню первых девяти дней августа 2018 года (в тот год "Газпром" поставил рекордный объем газа на европейский рынок) и чуть ниже августа 2017 года (0,41 п.п.). Однако в отличие от рекордных для "Газпрома" 2017-2019 годов в этом году Европа сохраняет высокие темпы закачки газа в ПХГ не за счет ресурсов российской компании.
По словам экспертов аналитической Rystad Energy, в июле импорт сжиженного природного газа (СПГ) на европейский рынок оставался высоким и даже слегка увеличился по сравнению с июнем. В июне объем поставок сжиженного природного газа из США впервые опередил трубопроводный экспорт из России, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА). Как отмечал в начале августа менеджмент Cheniere Energy — крупнейшего производителя и экспортера СПГ США — в июле это лидерство сохранилось.
Между тем поставки трубопроводного газа из России транзитом через Украину и по "Северному потоку" остаются ограниченными и 11 августа ожидаются на уровне предыдущих дней. Так, заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", согласно сайту "Оператора ГТС Украины", на четверг составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Прокачка по "Северному потоку" в четверг вновь ожидается на уровне около 31 миллиона кубометров. свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по этому трубопроводу начала снижаться с середины июня, так как санкции Запада мешают разрешить ситуацию с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.
https://1prime.ru/gas/20220811/837758660.html