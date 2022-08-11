МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 41,6 миллиона кубометров на 11 августа. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Евросоюз сохраняет высокий темп закачки газа в августе

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,6 миллиона кубометров на 11 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена, отметил Куприянов.