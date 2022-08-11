МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Страны Европейского союза могут вновь начать закупать российский газ в прежних объемах, первым сигналом к этому стало намерение Болгарии возобновить покупку топлива у "Газпрома", считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Эксперт: без газа из России в ЕС придется нормировать снабжение компаний

"Нет сомнений, что к следующему году все страны ЕС вернутся к покупкам нашего газа в прежнем объеме. Иначе по экономике просто не выдержит", — заявил он РИА Новости.

По мнению Абрамова, российское топливо остается самым дешевым, поэтому поиски Европой нового поставщика не решат проблему. Россия предлагает газ "на очень разумных условиях", подчеркнул сенатор. При этом Москва решит, кому поставлять сырье, ориентируясь на свои экономические и политические интересы, добавил он.

"Правительство вместе с "Газпромом" должны продумать, насколько тот или иной покупатель надежен, насколько выгодна нам торговля газом с ним", — заявил Абрамов.

Ранее в болгарском кабмине заявили, что изучают возможность возобновления поставок от "Газпрома". Ситуация с газом в Болгарии усугубилась после приостановки поставок этого энергоносителя из России в связи с отказом от расчетов в рублях.