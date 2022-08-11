МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Поставка газового двигателя для "Северного потока" в Германию не соответствует контракту, заявило посольств России в Берлине. В Канаде объяснили, почему Оттава вернула Германии газовую турбину

"Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то её поставка в Германию не соответствует условиям контракта", — говорится в сообщении.

России необходимо подтверждение, что этот и другие двигатели, требующие ремонта, не попадут под западные санкции, подчеркнула дипмиссия. "Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты", — уточнило посольство.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая", которые возникли из-за антироссийских санкций. 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составляет до 33 миллионов кубометров в сутки. Песков: "Газпром" очень хочет получить отремонтированную турбину

Вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил Канаде отправить турбину для "Северного потока" в Германию, а не в Россию, чтобы не затягивать решение вопроса с возвратом оборудования.

В конце июля двигатель прибыл в Германию. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что она прекрасно подготовлена и может быть немедленно отправлена в Россию. При этом Siemens Energy отметила, что уже подготовила все необходимые для отправки документы и ждет подтверждения от российской стороны.