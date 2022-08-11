КИШИНЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. "Молдовагазу" не достает около 15 миллионов долларов для авансового платежа за российский газ в августе, сообщил глава компании Вадим Чебан. Молдавия заключила контракт по аудиту долга перед "Газпромом"

"В связи с неполным тарифным покрытием всех расходов, связанных с закупкой, поставкой, транспортировкой и распределением природного газа, кассовый разрыв АО "Молдовагаз" составит в августе 285,4 миллиона леев (14,8 миллиона долларов — ред.)", — написал Чебан в своем телеграм-канале.

Уточняется, что доходы молдавской компании от продажи газа в августе составят 20,8 миллиона долларов. При этом затраты на покупку топлива у "Газпрома" превысят 34,6 миллиона долларов. Из этой суммы 15,5 миллиона долларов приходятся на остаток за июль, а 16 миллионов — на авансовый платеж за август в размере 50%.

Чебан подчеркнул, изменение тарифа в текущем месяце не поможет компании, поскольку первые поставки по новым ценам произойдут только в сентябре. По его словам, "Молдовагаз" попросил "Газпром" об отсрочке в августе, но не получил ответа. Молдавии предрекли повышение цен на энергоресурсы

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября провели длительные переговоры, в результате которых стороны решили продлить газовый контракт еще на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что сделка была подписала практически полностью на условиях молдавской стороны, но при полной и своевременной оплате текущих платежей и проведения аудита задолженности "Молдовагаза".

Как сообщила российская компания, исторический долг "Газпрома" составляет 440 миллионов долларов, при этом с учетом пеней сумма достигла 700 миллионов долларов. Кишинев не согласен с такими расчетами и хочет провести аудит.

В четверг стало известно, что Молдавия заключила контракт на проведение независимого финансового и юридического аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" и "Факторинг-Финанс" с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Соглашение было достигнуто по итогам прямых переговоров. Предполагается, что компании завершат аудит к февралю следующего года.