БЕРЛИН, 11 авг — ПРАЙМ. России нужно перестать использовать "иллюзорные" аргументы и забрать газовую турбину для "Северного потока", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время большой летней пресс-конференции.

"Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она!", — сказал он.

Политик призвал прекратить "гадания" по поводу готовности двигателя к отправке и сообщил, что позаботился о подготовке оборудования.

Шольц также заявил, что не знает, может ли экс-канцлер Герхард Шредер выступить в качестве посредника. Напомним, что Шредер в июле посетил Москву и обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможности запуска газопровода "Северный поток — 2". Посольство России заявило о нарушении договора при поставке газовой турбины

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая", которые возникли из-за антироссийских санкций. 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составляет до 33 миллионов кубометров в сутки.

Вице-премьер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил Канаде отправить турбину для "Северного потока" в Германию, а не в Россию, чтобы не затягивать решение вопроса с возвратом оборудования.

В конце июля двигатель прибыл в Германию. Олаф Шольц заявил, что она прекрасно подготовлена и может быть немедленно отправлена в Россию. При этом Siemens Energy отметила, что уже собрала все необходимые для отправки документы и ждет подтверждения от российской стороны.