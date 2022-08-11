БЕРЛИН, 11 авг — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Европу серьезно сократились не из-за действий Москвы, а из-за западных санкций, заявило посольство России в Берлине. Посольство России заявило о нарушении договора при поставке газовой турбины

"Сейчас поставки российского газа в ЕС существенно сократились, но вызвано это не действиями России, а последствиями антироссийских санкций", — отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, Польша остановила поставки по "Ямал-Европе", Украина сократила транзит, а сертификация полностью готового к эксплуатации "Северного потока — 2" оказалась заморожена по политическим мотивам.

"Газпром" с середины июня снизил экспорт газа по "Северному потоку" до 40% от максимальной мощности, объяснив это задержками со стороны немецкой Siemens с возвратом после ремонта газовых турбин для станции "Портовая", которые возникли из-за антироссийских санкций. 25 июля компания приостановила работу еще одной турбины на этой станции из-за планового ремонта оборудования. Теперь, с 27 июля, суточная производительность "Портовой" составляет до 33 миллионов кубометров в сутки.

Прокачка газа транзитом через Украину осуществляется только через газоизмерительную станцию "Сужда". Киев в мае перестал принимать топливо для транзита через ГИС "Сохрановка", поскольку эта станция находится под контролем российских сил на территории ЛНР.

Кроме того, "Газпром" больше не использует польский участок магистрали "Ямал-Европа".