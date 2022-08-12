МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Власти Молдавии блокируют переговоры с "Газпромом", чтобы закупать газ в офшорах по высоким ценам и не внушающим доверия схемам, заявил в беседе с радио Sputnik экс-президент республики Игорь Додон. Молдавии предрекли повышение цен на энергоресурсы

Он пояснил: "Власти очень хотят, чтобы Россия перекрыла нам газ, потому что в соглашение о закупке газа из РФ (вице-премьер Андрей — прим. ред.) Спыну и его компания не могут вписать никакие схемы. Хотят закупать газ на рынке, в офшорах, по непонятным ценам. А там можно мутить, сколько угодно".

В действующем контракта "Молдовгаза" с российским газовым концерном, по словам Додона, "четко прописано, какие цены, какие расчеты". Именно поэтому, как считает экс-президент, власти республики "установили тариф на газ для населения, не покрывающий закупочную цену".

"Думаю, это сделали специально, чтобы "Молдовагаз" не мог оплатить газ России. Я очень надеюсь, что "Газпром" не отключит Молдову от газа, но долг в нынешних условиях будет расти, это уже понятно", — заключил бывший глава Молдавии.