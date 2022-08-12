МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Подача газа из России по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — 12 августа ожидается на уровне предыдущих дней. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов. Экс-президент Молдавии объяснил, зачем блокируются переговоры с "Газпромом"

На сайте "Оператора ГТС Украины" отмечается, что заявка на прокачку энергоресурса через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на пятницу составляет 41,4 миллиона кубометров. Этот показатель с конца мая держится на уровне 40-42 миллионов. Украина, согласно интернет-порталу оператора, отклоняет заявку на поставки через ГИС "Сохрановка".

По данным оператора Nord Stream AG, экспорт газа по "Северному потоку" ожидается на уровне 31 миллиона кубометров. Прокачка по этому трубопроводу начала снижаться с середины июня, так как западные санкции против России препятствуют разрешению ситуации с ремонтом турбин на "Северном потоке". В итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубометров в сутки.

Подчеркивается, что Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские ПХГ на конец газовых суток 10 августа (завершились 11 августа в 7.00 мск) заполнены на 73,18%, прирост за сутки составил 0,4 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас около 73,9 миллиарда кубометров газа.

Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.