МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 41,4 миллиона кубометров на 12 августа. Поставки газа из России в Европу ожидаются на прежнем уровне 12 августа

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,4 миллиона кубометров на 12 августа. "Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — отметил Куприянов.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.