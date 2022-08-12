МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В Германии к середине 2023 года создадут достаточно инфраструктуры для обеспечения газом, пусть и по более высоким ценам. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц. Германии пообещали протесты из-за отказа от "Северного потока — 2"

По его словам, немецкие власти уделяют внимание строительству терминалов СПГ по всему северо-германискому побережью, а также проведению трубопроводов для импорта газа из Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Франции и Великобритании.

"Мы пытаемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение следующего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки", — сказал Шольц во время визита в Потсдам в пятницу.

Канцлер Германии также сообщил, что заполнение хранилищ газом продолжается.

"В прошлом году пустые хранилища стали проблемой… Мы приняли закон, что эти хранилища теперь заполняются… У нас амбициозные цели, скоро мы достигнем уровня в хранилищах в 75%, предусмотрено достижение 85 и 95%. И, несмотря на сложности с поставками газа по "Северному потоку", дело обстоит так, что мы продолжаем заполнять хранилища. Это хорошее послание", — подчеркнул Шольц.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens.