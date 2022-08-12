МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию в Европе достигли новых рекордов в связи с ростом спроса при ограничениях в предложении на фоне жаркой погоды. Об этом пишет агентство Bloomberg. Цены на газ в Европе слабо снижаются на торгах в пятницу

"В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары", — сообщает издание.

Отмечается, что жаркая погода этим летом усилила спрос и одновременно усугубила проблемы с предложением электроэнергии. В итоге ключевые водные пути, которые используются для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения атомных станций и транспортировки энергетических товаров, пересыхают.

Как подчеркивает агентство, Франция, превратившаяся в страну-импортера электроэнергии, находится в особенно тяжелой ситуации, поскольку более половины энергоблоков на АЭС там выключено из сети на время технического обслуживания.