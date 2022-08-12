БЕРЛИН, 12 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг почти 74,4%, закачка газа в них продолжается, сообщает Федеральное сетевое агентство. Экс-президент Молдавии объяснил, зачем блокируются переговоры с "Газпромом"

"Общий уровень хранения в Германии составляет 74,39%", — говорится в ежедневном докладе ведомства. За последние сутки уровень заполненности газохранилищ вырос на 0,67 п.п.

Уточняется, что крупнейшее в Германии подземное хранилище газа (ПХГ) "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 52,28%. Этот показатель за сутки вырос на 0,83 п.п.

Как отмечает регулятор, в настоящее время безопасность поставок газа в Германии по-прежнему гарантирована. Что касается "Северного потока 1", поток газа по нему в настоящее время сохраняется на уровне около 20% от максимальной мощности.

Ведомство также отметило, что оптовые цены на газ остаются на очень высоком уровне из-за сокращения предложения. "Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", — считает агентство.

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 75%, а к 1 октября — не менее 85%.