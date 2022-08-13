БРЮССЕЛЬ, 13 авг — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) семи из 18 государств Евросоюза, которые ими располагают, заполнены более, чем на 80%, в остальных странах этот показатель не опускается ниже 50%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) по состоянию на конец рабочей недели. Выход с другой стороны: кого обманут Китай и Европа, торгуя в обход России

В Бельгии ПХГ было загружено чуть более, чем на 80% 10 августа, однако 11 августа уровень опустился до 79,3%. Это единственная страна в ЕС, где произошло снижение объемов "голубого топлива" в ПХГ за последние отчетные сутки. В одном государстве — Португалии, мощности ПХГ заполнены на 100%. В Польше почти полная загруженность — 99%, говорится на сайте GIE.

Речь идет об общих показателях по заполнению хранилищ по каждой стране, при этом в одном государстве таких резервуаров может быть несколько и их мощности могут быть загружены весьма по-разному. Например, в Австрии есть ПХГ с уровнем более, чем 85%, а есть — примерно в 42%, но в целом по стране хранилища загружены на 57,6%. Всего по Евросоюзу этот показатель составляет почти 73,6%.

ЕС в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%. При этом всего в ЕС 27 государств, следовательно, не все имеют подземные резервуары для резервирования "голубого топлива".

В Германии соответствующие мощности заполнены, согласно оценке с сайте GIE, почти на 75%. Страна ранее приняла нормы, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%. Согласно новому постановлению, к 1 сентября немецкие хранилища должны быть загружены не менее чем на 75%, а к 1 октября — не менее 85%.

В Италии заполнение ПХГ находятся на уровне примерно в 76,4%, а к началу зимнего сезона этот показатель должен превысить 90% — так было запланировано правительством. Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани ранее отмечал, что проблем с наполнением ПХГ нет.

Премьер Чехии Петр Фиала в начале августа сообщил, что газохранилища в стране заполнены на 80%, а к началу отопительного сезона должны быть наполнены на 100%. По его словам, все идет по плану. Власти Австрии поставили задачу до 1 ноября заполнить газохранилища на 80%, и, по оценке экспертов, эта цель выполнима.